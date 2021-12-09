Северо-Кавказский федеральный университет запустил курсы русского языка в Ливане

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Курсы русского языка для студентов и сотрудников Ливанского университета запустил Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). Слушателями программы стали более 600 человек, сообщили журналистам в четверг в пресс-центре СКФУ.

"В рамках сотрудничества с Ливанским университетом СКФУ приступил к обучению русскому языку более 500 студентов и 100 сотрудников университета. Все слушатели программы ранее не изучали русский язык. Онлайн-занятия для них будут проводиться дважды в неделю вплоть до летних каникул", - цитирует пресс-служба ректора вуза Дмитрия Беспалова.

В СКФУ отмечают, что для университета это новый этап проекта по продвижению русского языка за рубежом. "Этой работе мы уделяем особое внимание. Опрос ливанских студентов показал интерес к изучению русского языка среди молодежи ближневосточного региона. Заполняя нашу анкету, 945 студентов заявили о своем желании приступить к занятиям. Это значит, что проект имеет большие перспективы к развитию", - приводятся в сообщении слова Беспалова.

В будущем СКФУ планирует реализацию новых образовательных и культурных проектов в Ливане. В середине декабря вуз проведет на базе Российского центра науки и культуры в Ливане Школу молодого лидера для наших соотечественников, проживающих в республике.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.