Стелу с обратным отсчетом времени до Недели звезд хоккея запустили в Челябинске

ТАСС, 9 декабря. Игроки клуба "Трактор" открыли в Челябинске стелу с обратным отсчетом времени до Недели звезд хоккея, которая пройдет в январе в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области в четверг.

Стелу открыли в центре Челябинска на главной пешеходной улице.

"Игроки в фирменных джерси "Трактора" ровно за 30 дней до первого матча в рамках Недели звезд хоккея - 2022 дали старт обратному отсчету времени. В торжественном открытии хоккейной стелы приняли участие игроки "Трактора" Лукаш Седлак, Теему Пулккинен, Ник Бэйлен и Никита Тертышный", - говорится в сообщении с уточнением, что именно эти игроки были выбраны голосованием представителей СМИ для участия в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Неделю звезд хоккея в Челябинске 8 января откроет матч звезд Женской хоккей лиги (ЖХЛ). На следующий день пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 15 января состоится мастер-шоу и полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение мастер-шоу, а также финал и матч за третье место.