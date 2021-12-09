Около 1 700 отелей и гостиниц будут работать на Кубани в зимний сезон

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Почти 1,7 тыс. отелей, гостиниц и санаториев Краснодарского края примут туристов в зимний курортный сезон, что на 50 объектов больше, чем в прошлом году. Общая емкость средств размещения составит более 206 тыс. мест, сообщил в ходе зимнего курортного штаба вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"В течение зимнего сезона этого года на территории субъекта будет функционировать около 1 700 объектов с емкостью 206 тыс. мест, что на 50 объектов больше, чем в прошлом году", - сказал Руппель.

Он отметил, что в целом за год объем услуг, оказанных предприятиями санаторно-курортного комплекса, составил более 79 млрд рублей, что на 47% больше, чем в 2019 году

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. По данным властей Краснодарского края, регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.