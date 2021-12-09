Управляющая компания взыскала с бизнесмена Полонского еще 712 тыс. рублей долга

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы взыскал с бизнесмена Сергея Полонского 712 тыс. рублей долга по коммунальным платежам и за парковочные места. Об этом ТАСС сообщили в четверг пресс-службе суда.

"Решением суда исковое заявление ООО "Сервис" к Полонскому Сергею Юрьевичу о взыскании задолженности по оплате за содержание нежилых помещений удовлетворено. С Полонского взыскана задолженность по оплате за содержание нежилых помещений за период с мая 2019 года по март 2021 года и пени в общем размере 712,771 тыс. рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 тыс. рублей", - сказала пресс-секретарь.

Это не первый иск, выдвинутый ООО "Сервис" к бизнесмену. Как следует из решения Таганского суда, с которым ознакомился ТАСС, в июле 2019 года управляющая компания также подала иск к предпринимателю из-за того, что, по мнению ее представителей, он не выплачивает регулярные взносы на содержание и эксплуатацию парковочных мест, которыми пользуется. Полонский тогда в суд не явился, хотя и был извещен о времени процесса, и исковое заявление рассмотрели в его отсутствие. Суд решил взыскать с него задолженность в размере 1,565 млн рублей.