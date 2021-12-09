Путин назвал борьбу с онкозаболеваниями важнейшим приоритетом здравоохранения

Да, раком можно заразиться, но не стоит этого бояться. Отрывок из книги "Клетка-предатель"

"Проблемы борьбы с онкологическими заболеваниями - одно из важнейших направлений нашей работы в сфере здравоохранения именно в связи с тем, что эта болезнь представляет значительную угрозу для большого количества граждан", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Путин напомнил, что соответствующая программа разрабатывалась вместе со специалистами и представителями общественности. "Важно только, чтобы она была своевременно, в полном объеме отфинансирована", - указал президент. По его данным, "так сейчас и происходит". Глава государства также отметил важность того, чтобы "эти средства эффективно использовались".

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.