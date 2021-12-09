Акция "Сто добрых дел с "Платформой" стартовала в КБР в преддверии Нового года

НАЛЬЧИК, 9 декабря. /ТАСС/. Акция "Сто добрых дел с "Платформой", в рамках которой каждый желающий может оказать адресную помощь нуждающимся или обустроить общественное пространство, стартовала в Нальчике. Акция продлится до сентября 2022 года, об этом сообщила ТАСС директор организатора акции - института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Мы запускаем акцию "Сто добрых дел с "Платформой". Ее суть в том, что кроме адресной помощи нуждающимся каждый желающий может исполнить чью-то мечту или желание. Возможно, это будет новый игровой комплекс для жителей одного из районов Нальчика, или площадка для воркаута, обустроить которые смогут представители бизнес-сообщества. Добрые дела могут быть самыми разными - от уборки территории собственного двора до большой экологической акции в курортной зоне, а может у вас уже есть идеи, воплотить которые мы вам поможем", - рассказала она.

В рамках акции творческие коллективы в рамках акции проведут серию культурных мероприятий, а мастера прикладного искусства организуют бесплатные мастер-классы.

Директор института развития города подчеркнула, что акция "Сто добрых дел с "Платформой" носит долгосрочный характер - стартовав в декабре, она продлится до сентября следующего года. "Именно добрыми делами мы открываем праздничный календарь столетия Кабардино-Балкарии, который надеемся отметить с большим размахом в сентябре 2022 года. Мы ждем ваши обращения и предложения в директ и на электронную почту, будем одинаково рады поддержке, как со стороны представителей бизнеса и власти, так и обычных граждан", - пояснила собеседница агентства.

Институт развития города "Платформа" создали в Нальчике в 2019 году при администрации города. Его участники занимаются созданием комфортного пространства для работы, досуга, перемещения, а также внедрением туристических продуктов для развития событийного туризма. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике гастрономические, музыкальные и кинофестивали, арт-базары, фестивали городской культуры, а также первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.