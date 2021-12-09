В Ленинградской области установили мемориальную доску герою России, испытателю Филину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски капитану 1 ранга Николаю Филину состоялась в День Героя Отечества в городе Ломоносов Ленинградской области. Звание Героя России Николай Филин, подводник и испытатель глубоководной военной техники, получил в 2018 году за выполнение особо важного задания и проявленное при этом мужество, а в июле 2019 года погиб при испытаниях в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Сегодня торжественный и вместе с тем, конечно, грустный день. Грустный - потому, что нет сейчас с нами Николая Ивановича, а торжественный - потому, что память о нем будет сохраняться долго, пока будет стоять этот дом. Это будет наглядная память, а в сердцах всех тех, кто его знал, она будет сохраняться вечно", - сказал на церемонии открытия сослуживец Николая Филина, герой РФ, капитан 1 ранга Алексей Русанов.

Доска, выполненная из карельского гранитного камня, установлена на доме, где больше 20 лет прожил Николай Филин. Инициатором ее установки стала воинская часть, где служил герой, а также Совет героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской обрасти.

"Безусловно, Николай был любимый и любящий муж, отец. Невыразима боль семьи, но я хочу сейчас сказать на пороге своего 60-летия о нем не как жена, а как человек, как подруга, прошедшая с ним вместе этот отрезок жизни, это был человек, который всегда отдавал", - отметила вдова Героя Елена Филина.

О трагедии в Баренцевом море

1 июля 2019 года в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. 5 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников.

Согласно документу, "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", президент присвоил звание Героя России посмертно капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву. Кроме того, орденами Мужества посмертно награждены капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.