Путин назвал комичными случаи, когда иноагенты вынуждены маркировать даже бытовой контент

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в четверг назвал комичными случаи, когда иноагенты вынуждены маркировать соответствующим образом даже бытовой контент, в том числе в своих соцсетях.

Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев рассказал президенту, что буквально вчера видел в соцсетях фотографию журналистки, признанной иноагентом, на которой она с дочкой наряжает елку. "И в соцсетях написано: "Иноагент наряжает елку с ребенком". Зачем? Мне кажется, и нашему журналистскому сообществу кажется, что есть какие-то пределы <...>", - сказал Гусев.

В этой связи он попросил президента рассмотреть возможность создать рабочую группу по решению проблем иноагентов, с включением в нее членов органов государственной власти и Союза журналистов России. "Он [закон об иноагентах] на сегодняшний день является очень большим раздражителем и в журналистской среде, и в гражданском обществе", - резюмировал Гусев.

"Конечно, примеры, которые вы привели сейчас, они являются комичными, и совершенно избыточная реакция, на которую вы обратили внимание, она очевидна", - согласился Путин.