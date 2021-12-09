Мурманская область станет пилотным регионом туристического проекта "Полярный паспорт"

МУРМАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. "Полярный паспорт", который туристы смогут использовать в Арктической зоне РФ (АЗРФ), можно будет оформить в Мурманской области, которая станет пилотным регионом запуска проекта. Об этом в четверг сообщили в региональном комитете по туризму.

"Полярный паспорт" - это предложенный Ростуризмом добровольно используемый в АЗРФ туристический документ (не является государственным), который позволит отметить в нем все достопримечательности и ключевые места притяжения российской Арктики после их посещения.

"Первая презентация "Полярного паспорта" именно в Мурманской области неслучайна - здесь состоится пилотный запуск проекта, а туристам Кольского Заполярья первым в стране будет доступна возможность оформить этот документ", - говорится в сообщении.

Паспорт содержит персональные данные владельца: ФИО, номер телефона и группу крови, а также карту, на которой отмечены 55 знаковых точек российской Арктики, при посещении которых туристы будут будут получать отметки. От Мурманской области в число объектов включены: ледокол "Ленин", нацпарк "Хибины", круиз на ледоколе, Полярно-Альпийский ботанический сад-институт, город Мурманск, природный парк "Полуостров Рыбачий и Средний", а также село Териберка и северное сияние.

Проект презентовали в декабре в Кировске в рамках международной площадки для представителей индустрии туризма и гостеприимства Made in Arctic, который собрал около 150 участников из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманской области.