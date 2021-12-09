Власти Кубани сообщили, что турпоток в регион в сезон и межсезонье практически выровнялся

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Краснодарский край в период межсезонья практически выровнялся с турпотоком в традиционные высокие сезоны. В данный момент регион может полностью считаться круглогодичным курортом, сообщил в ходе зимнего курортного штаба вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Мы практически выровнялись сегодня по сезону и по межсезонью. Уже не говорим, что мы открываем или закрываем сезон - мы круглогодичный курорт" , - сказал Руппель.

Он отметил, что около 40% общегодового турпотока региона формируется в период межсезонья.

О заполняемости курортов края зимой

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина также сообщила на заседании, что заполняемость курортов Краснодарского края прогнозируется зимой на уровне 57%. Ожидается, что регион посетят около 2,5 млн туристов, 900 тыс. из которых - в декабре.

"Прогнозируемая средняя заполняемость основных курортных территорий края составит порядка 57%", - сказала Золотухина.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что в декабре регион планирует принять около 900 тыс. туристов, а в целом в зимний сезон турпоток составит около 2,5 млн человек.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России: в летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.