Пробки на дорогах в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в четверг вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно.

По данным на 17:23, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Кроме того, движение частично затруднено на нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке, востоке, юге и северо-западе МКАД.

В городском департаменте транспорта рекомендовали автомобилистам выезжать на улицы столицы после 20:00, а также по возможности пользоваться общественным транспортом.