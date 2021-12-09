Саратовскую область предложили включить в туристский проект "Государева дорога"

ТАСС, 9 декабря. Межрегиональный туристский проект "Государева дорога", который в наданный момент проходит по четырем регионам РФ, необходимо расширить и включить в него Саратовскую область. Это позволит увеличить туристический поток и повысить внимание к культурному наследию, находящемуся на территории российских регионов, считают участники онлайн-совещания, посвященного включению институтов гражданского общества в проекты по сохранению духовных ценностей и вовлечению объектов культурного наследия в туристический оборот.

"Я бы предложил включить нашу губернию (Саратовскую область), так как здесь есть исторические памятники, например, остатки крепости, исторический вал, основанный еще Анной Иоанновной в 1732 году", - сказал руководитель движения "Неси добро!" Алексей Семин.

Идею расширения туристского маршрута поддержала член ОП Тверской области Татьяна Куюкина. По ее словам, это позволит продлить путешествия по "Государевой дороге" до нескольких дней. "Некая ситуация, когда объединяется широкая полоса населенных пунктов разного совершенно уровня и статуса, объединяется в некое пространство, рассказывающее о стране, - это возможно и в других регионах, безусловно", - добавила она.

Кроме того, по ее мнению, важно поддерживать развитие народных промыслов на территории это турпроекта. Этим могут заниматься дома народных промыслов и ремесел, а также музеи, которые имеют в своей коллекции такие экспонаты. "Надо сказать, что народные промыслы придают индивидуальное лицо тому или другому региону. Поэтому очень важно, чтобы это лицо стало видным, заметным", - считает Куюкина.

Государева дорога - тракт длиной 777 км, который создан по указу Петра I для связи Петербурга и Москвы. Он пролегает по территории четырех областей: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. Цель межрегионального туристского проекта "Государева дорога" - создание единого культурно-туристского пространства регионов России.