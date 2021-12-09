В Вологде установили бюст первого начальника инженерного управления РККА комкора Петина

ВОЛОГДА, 9 декабря. /ТАСС/. Память первого начальника инженерного управления Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Николая Петина увековечили на его родине в Вологде. Бюст военачальнику торжественно открыли в четверг в центре улицы Петина, сообщил ТАСС председатель Вологодского отделения Российского Военно-исторического общества (РВИО) Александр Метелкин.

Памятник изготовлен и установлен по инициативе Российского военно-исторического общества и его председателя, помощника президента РФ Владимира Мединского. С конца 2020 года РВИО разработана специальная программа, направленная на восстановление исторической справедливости и восстановления памяти о талантливых военачальниках, имена которых, несмотря на большие заслуги перед Родиной, оказались незаслуженно забыты. Сейчас открыты более 10 памятников в различных регионах России от Владивостока до Севастополя.

"Бюст выдающемуся военачальнику, герою Гражданской войны, первому руководителю и по сути создателю инженерного управления РККА Николаю Николаевичу Петину открыли сегодня в Вологде в центре улицы Петина, возле школы №16. Бюст установлен в рамках программы РВИО по увековечению памяти военачальников, которые были незаслуженно забыты. Они имели большие заслуги в период Гражданской войны, впоследствии, в основном, были репрессированы", - рассказал представитель РВИО.

По его данным, потомственный офицер, участник Первой мировой войны Николай Петин после Октябрьской революции поддержал советскую власть. Во время Гражданской войны в 1918 году он возглавлял штаб VI армии, который находился в Вологде, и разработал план Шенкурской операции по разгрому английских войск в Архангельске. В 1934 году Петин возглавил инженерное управление РККА, при нем значение инженерных войск значительно возросло. В 1935 году получил звание комкора (командира корпуса), в 1936 году ему вручили высшую награду страны - орден Ленина. Петин был арестован 5 июня 1937 года органами НКВД по обвинению в участии в "военно-фашистском заговоре", 7 октября 1937 года он был расстрелян, в 1956 году реабилитирован.

"Еще в советский период Петин был реабилитирован, признаны его заслуги перед страной. В 1969 году улочку Красную в Вологде переименовали в улицу Петина. Теперь жители, школьники будут знать, кто такой Петин, чьим именем названа улица", - рассказал Метелкин.