Фудкортам в Орловской области разрешили работать до 15 января

ТАСС, 9 декабря. Работу фудкортов при наличии QR-кода о вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе от прививки разрешили в Орловской области с 11 декабря по 15 января, сообщил в четверг по итогам заседания оперштаба региона губернатор области Андрей Клычков.

"Сегодня приняли решение, что разрешается работа фудкортов, которые были закрыты до сегодняшнего дня, с заполняемостью залов не более 50%", - сказал Клычков, отметив, что смягчение ограничений действует до очередного заседания оперштаба 15 января 2022 года.

В пресс-службе правительства региона добавили, что при посещении фудкортов в Орловской области необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе, медицинских противопоказаниях или актуальный отрицательный ПЦР-тест.

По словам губернатора региона, также рассматривается возможность возобновления ночной работы для заведений общепита с 16 декабря. Как отметил Клычков, в настоящее время в Орловской области отмечается небольшое ежесуточное снижение числа заболевающих ковидом, свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом составляет 20%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлен 65 791 случай заражения коронавирусом, выздоровел 53 391 человек, 1 351 пациент умер. Коллективный иммунитет в регионе сформирован на уровне около 54%. Для борьбы с распространением ковида действует обязательный масочный режим, запрещены массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых. С 8 ноября в регионе действует система QR-кодов при посещении ТЦ, заведений общепита, сферы услуг, кино, цирков, учреждений культуры и спорта.