Фальков: несколько десятков регионов РФ претендуют на создание карбоновых полигонов

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков российских регионов подали заявки на создание карбоновых полигонов, однако решение об их открытии будет приниматься после экспертизы. Об этом сообщил в четверг министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе Конгресса молодых ученых.

"Открытие каждого такого полигона - это не просто управленческое решение, а выверенное решение коллег-исследователей. Каждый полигон представляет программу и, несмотря на моду, желания, разумный лоббизм, некоторые коллеги не могут открыть уже несколько месяцев, и у кого-то даже нет перспектив. У нас 16 полигонов, что называется, в работе и достаточно много заявок. Если посмотреть по заявкам - то это несколько десятков субъектов. Где мы откроем - мы не торопимся, но понимаем, что важно и не опоздать", - сказал министр.

Он добавил, что гарантией поступательного, сбалансированного и научно-обоснованного подхода к созданию сети карбоновых полигонов является соответствующий экспертный совет, рассматривающий заявки.

Карбоновые полигоны - территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках. Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года.