Более 100 работников Ростовской области перевели на удаленку из-за отсутствия вакцинации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 100 сотрудников из обязательных для вакцинации сфер, непривитых до 1 декабря, переведены на дистанционную работу в Ростовской области. Об этом в четверг на брифинге сообщил журналистам руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Евгений Ковалев.

"Есть форма недопущения непереболевших и непривитых людей на работу - это перевод на дистанционную работу до устранения данного факта. Либо пандемия закончится, либо человек привьется. В этой связи на дистанционную работу по области по имеющимся данным переведены более 100 человек. Именно в связи с тем, что человек не привился, а должен был привиться", - сказал Ковалев.

Он также отметил, что за весь период с начала введения обязательной вакцинации для сотрудников определенных сфер было отстранено почти 200 человек из сфер здравоохранения, социального обслуживания, розничной и оптовой торговли, производства непищевых продуктов.

По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 181 410, выздоровели 155 405 человек, умерли 9 042. В области ранее была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.