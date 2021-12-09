На Кубани земли в малых селах будут выдавать в безвозмездное пользование для их развития

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг приняли закон, позволяющий давать людям в пользование на безвозмездной основе земли для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в малых населенных пунктах для их развития. Об этом журналистам заявил в четверг председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Наша задача - вдохнуть новую жизнь в угасающие населенные пункты предгорной полосы. Там отличные условия для жизни и немало возможностей для предпринимательства. Эта земля ждет, пока к ней придут работящие люди с желанием трудиться. У них будет возможность получить земельные участки в безвозмездное пользование для ИЖС или ведения личных подсобных хозяйств", - приводит пресс-служба краевого Заксобрания цитату Бурлачко.

Министр сельского хозяйства региона Федор Дерека пояснил, что передаваться в пользование будут земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности в малых населенных пунктах, это позволит возродить и сохранить такие населенные пункты, а также вовлечь в оборот заброшенные и пустующие земели, в том числе для сельхозпроизводства.

Юрий Бурлачко отметил, что данная мера позволит и более равномерно распределять миграционные потоки в Краснодарский край. Так, по его словам, сейчас основной поток миграции приходится на крупные города центральной зоны региона и Черноморское побережье, а, например, в восточной предгорной части Краснодарского края наблюдается отток населения.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края уточнили ТАСС, что участки будут предоставляться в безвозмездное пользование в малочисленных населенных пунктов Мостовского, Лабинского, Отраненского, Белореченского и Апшеронского районов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что по предварительным результатам переписи населения в 2021 году, численность жителей Краснодарского края превышает 7 млн человек. Предыдущая перепись населения проводилась в 2010 году. Ранее численность населения в Краснодарском крае составляла 5,6 млн человек, 3 млн из которых проживают в городах, остальные - в сельской местности.