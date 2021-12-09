Ведущий вуз Псковской области подвергся атаке противников вакцинации от коронавируса

ПСКОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Опорный вуз Псковской области - Псковский государственный университет (ПсковГУ) зафиксировал атаку противников вакцинации на свой филиал в городе Великие Луки, сообщила в четверг ректор вуза Наталья Ильина в ходе совещания губернатора Михаила Ведерникова с медицинским сообществом региона. По словам ректора, неизвестные проникли в филиал вуза, высказывали угрозы в адрес его руководства и требовали расклеить плакаты против вакцинации.

"Сейчас так называемые антипрививочники делают определенные атаки. Случай произошел, когда так называемое общество антипрививочников пришли в филиал [вуза] города Великие Луки и стали запугивать руководство социальными взрывами. Заставляют вывешивать плакаты антипрививочные и тому подобное. Мы поставили в известность органы [правопорядка]", - сказала Ильина.

Псковский государственный университет является ведущим и самым крупным образовательным учреждением в регионе. Всего в вузе обучаются около 3 тыс. студентов. В 2020 году вуз впервые принял студентов из стран Африки, в том числе из Нигерии, Египта и Чада. За счет этого вуз более чем в два раза расширил географию стран мира, граждане которых поступили на различные образовательные программы. Среди студентов вуза также граждане Йемена, Иордании, Ирака, Китая, Марокко, Руанды, Сирии, Афганистана. В списке студентов также значатся граждане Македонии, Вьетнама, Сенегала, Индии и стран восточной Европы и государств СНГ.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 67 840, выздоровели 59 274 человека, 1 128 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга.