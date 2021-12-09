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Почти треть из опубликованных на сервисе "Смартека" практик тиражируются

Как сообщили в АСИ, всего за два года было получено 8 тыс. заявок-практик

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Почти треть из более чем 600 опубликованных на сервисе "Смартека" практик тиражируются и являются востребованными, а число постоянных пользователей платформы перешагнуло отметку в 50 тыс. Об этом сообщил директор практик автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Александр Пироженко на форуме предпринимателей "вКУБе 2021" в Кургане в четверг.

"Сейчас у нас на платформе более 600 практик, из них почти треть тиражируется, то есть они востребованы. <…> Буквально вчера мы преодолели 50 тыс. постоянных пользователей - зарегистрированные пользователи на платформе smarteka.com. <…> Всего посетило более 700 тыс. человек нашу платформу за вот эти два года. <…> Все 85 регионов - у нас последняя Ингушетия вот присоединилась недавно, <…> 50 губернаторов лично зарегистрировались", - сказал он.

Пироженко отметил, что всего за два года было получено 8 тыс. заявок-практик, однако лишь 600 были опубликованы из-за жесткого отбора.

Агентство стратегических инициатив по поручению президента РФ Владимира Путина в начале 2020 года запустило онлайн-платформу для системного обмена готовыми решениями "Смартека". Это сервис по поиску лучших практик в различных отраслях для решения социально-экономических задач.

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