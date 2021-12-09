Участники боев за Севастополь получат выплаты в честь 80-летия обороны 1941-1942 годов

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Люди, имеющие знак "Житель осажденного Севастополя" или медаль "За оборону Севастополя", до конца года получат выплаты в размере 50 тыс. рублей, приуроченные 80-летию со дня начала героической обороны города 1941-1942 годов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в четверг на заседании правительства города.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился выделить 58 млн рублей на единовременные выплаты по 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя. Просьбу о такой единовременной выплате в начале ноября озвучил Путину губернатор Севастополя.

"Глава государства решение принял, деньги выделены. Теперь необходимо максимально оперативно довести их до получателей. До Нового года выплаты необходимо сделать", - поручил Развожаев подчиненным.

По данным правительства, всего выплата причитается 1 070 ветеранам. В Севастополе проживают пять граждан, награжденных медалью "За оборону Севастополя", 992 гражданина, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя". Четыре проживающих в других субъектах гражданина награждены медалью "За оборону Севастополя", 69 награждены знаком "Житель осажденного Севастополя".

Севастополю присвоено звание города-героя. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.

22 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. По данным городского правительства, те, кому положен такой статус, проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге. Всего тех, кому полагался статус, на начало года было около 1,1 тыс. человек.