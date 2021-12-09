Число заболевших COVID-19 в Порховской школе-интернате выросло почти втрое

ПСКОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в очаге, ранее выявленном в Порховской школе-интернате, за неделю увеличилось почти втрое: сейчас инфицированы 30 человек, почти половина - дети. Об этом в четверг сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на совещании губернатора с медицинским сообществом региона.

"Две вспышки, которые зарегистрированы на сегодняшний день, находятся в Порховском районе. Это порховская школа-интернат, где заболело 16 сотрудников и 12 учащихся. И также муниципальная школа полонская в деревне Полоное, где заболели два человека из числа персонала и 16 учащихся", - сказал Нестерук. Порховская школа-интернат - коррекционное учреждение для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. В начале декабря в учреждении был выявлен очаг заболевания, тогда вирус подтвердился у шесть сотрудников и четверо учащихся.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 67 840, выздоровели 59 274 человека, 1 128 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.