В Ингушетии в течение двух лет построят 20 школ по нацпроекту

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии построят в регионе 20 школ в период с 2022 по 2024 год. Новые образовательные учреждения будут возведены в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщил на совещании под председательством министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Магасе глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"До конца 2021 года согласно соглашениям, заключенным между Министерством просвещения РФ и правительством республики, мы планируем ввести 15 школ на общую проектную мощность 10 355 мест и 9 детских садов на 1 950 мест. Также в Ингушетии в рамках национального проекта "Образование" в период с 2022 по 2024 год планируется построить 20 общеобразовательных организаций на 11 268 ученических мест", - сказал Калиматов.

По его словам, в 2021 году в рамках реализации региональных проектов "Современная школа" и "Содействие занятости" нацпроекта "Образование" и федеральных целевых программ были открыты 6 школ на 3 850 ученических мест.

"При этом важно учесть, что ежегодный прирост учащихся составляет не менее 3 тысяч детей, соответственно для обеспечения стопроцентной доступности общего образования и перехода на односменный режим обучения с учетом уже строящихся и планируемых к строительству в регионе до 2024 года объектов, необходимо построить дополнительно 20 школ на 12 620 мест к 2025 году. Строительство указанных общеобразовательных организаций позволит снизить нагрузку педагогических работников, а также повысить качество преподавания общего образования", - добавил глава региона.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.