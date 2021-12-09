В Ингушетии планируют подключить депутатов к контролю строительства школ и детсадов

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Депутатов всех уровней предложил подключить к контролю над строительством объектов образования глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, чтобы сократить количество нарушений и отставание по срокам сдачи школ и детских садов.

"У нас вызывают серьезную озабоченность темпы строительства ряда объектов, нам сегодня следует разобраться в причинах отставания от графиков выполнения строительных работ и других недостатков. Думаю, что кроме всего прочего, было бы целесообразно подключить к контролю над ходом работ, за соблюдением сроков строительства широкую общественность, включая депутатов всех уровней. На будущее надо иметь в виду, что нужно более тщательно подбирать подрядчиков, которые могли бы гарантировать своевременное выполнение строительных работ", - сказал Калиматов на совещании под председательством министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Магасе.

Как сообщил вице-премьер Ингушетии Тимур Фаттахов, в регионе идет строительство ряда школ и детских садов, завершение работ по некоторым объектам затягивается из-за увеличения стоимости строительных материалов и пандемии.

"В случае отсутствия механизмов и дополнительных средств из федерального бюджета, достроить данные объекты своими силами не представляется возможным в связи высокой дотационностью бюджета республики. В таком случае в регионе не будут созданы 15 692 ученических места, в том числе 1 540 мест в дошкольных образовательных организациях, нехватка которых и так остро ощущается. Просим вашего содействия в выделении средств на завершение строительства вышеуказанных объектов", - сказал Фаттахов, обращаясь к Кравцову.

В рамках нацпроекта "Образование" и других госпрограмм в период с 2020 года в Ингушетии уже построено и ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места. Для ликвидации их нехватки и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21 тыс. ученических мест.