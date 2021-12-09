Власти Липецкой области отводят Героям Отечества огромную роль в воспитании подростков

ЛИПЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области отводят Героям Отечества огромную роль в воспитании подрастающего поколения. Об этом сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов в рамках встречи с Героями Советского Союза и России, проживающими в области.

"Своим примером вы вдохновляете подрастающее поколение: встречи со школьниками, рассказы о мужестве и любви к Родине играют огромное значение в воспитании, и вам отводится самая важная роль", - сказал Артамонов, выразив надежду на продолжение сотрудничества в данном вопросе.

Он напомнил, что с регионом связаны имена 171 Героя Советского Союза и 19 Героев Российской Федерации, большинство из них удостоились этого почетного звания посмертно.

День героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. На прием к главе Липецкой области были приглашены Герой Советского Союза Юрий Чурилов, а также Герои России Николай Шпитонков, Владимир Богодухов и Олег Сторожук.