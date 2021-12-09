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Пандемия COVID-19

Генсек ООН вышел на работу после самоизоляции

Антониу Гутерриш уходил на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом, симптомов заболевания у него нет

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вернулся к работе в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке после того, как два дня провел в самоизоляции из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Как сообщает корреспондент ТАСС глава всемирной организации в четверг утром прошел в зал заседания Совета Безопасности ООН.

В среду в ООН сообщили, что 72-летний Гутерриш ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом, симптомов заболевания у него нет. Генсеку в тот же день был проведен тест, он дал отрицательный результат, однако в качестве предосторожности он работал из дома до проведения повторного теста.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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