Около 220 врачей трудоустроились в медорганизации деревень и сел Подмосковья в 2021 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 220 врачей и 25 фельдшеров трудоустроились в медицинские организации сельской местности Московской области по программе "Земский доктор". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Программа "Земский доктор" позволяет привлекать для работы в деревнях и селах молодых специалистов. В этом году к нам трудоустроились 246 "земских докторов", из которых 221 - врачи, 25 - фельдшеры", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что по программе "Земский доктор" медицинские специалисты получают единовременную денежную выплату: врачи - до 1,5 млн рублей, фельдшеры - до 750 тыс. рублей в зависимости от удаленности территории.

В Минздраве рассказали, что также в регионе предусмотрены другие меры поддержки для медработников. В частности, с 2016 года свыше 1,2 тыс. медспециалистов получили свидетельства по программе "Социальная ипотека" для улучшения жилищных условий.