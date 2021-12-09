QR-коды и законы о СМИ-иноагентах. О чем говорил Путин на заседании СПЧ

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами, и власти постараются не допустить "никаких опрометчивых решений". Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства согласился, что законодательство о СМИ-иноагентах следует обсудить с профессиональным сообществом и прийти к "согласованному решению", но в то же время назвал эти нормы "абсолютно необходимыми инструментами", заявил, что против пыток в колониях нужны "системные меры", и что желающие работать в России иностранцы должны заранее изучать ее язык, законы и обычаи.

ТАСС собрал ключевые заявления президента на открытой части встречи.

О QR-кодах

Проект, предполагающий обязательное использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте, "в значительной степени <...> носит рамочный характер" и "должен быть проработан еще дополнительно и на местах": "Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить".

Необходимо еще "посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся".

О законе о СМИ-иноагентах

Законодательство о СМИ-иноагентах следует обсудить с профессиональным сообществом, но оно необходимо, чтобы защитить Россию от вмешательства извне: "Нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны, нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России для того, чтобы достигать своих целей, ничего не имеющих общего с нашими интересами".

"Здесь нужно действовать очень тонко", чтобы "не обесточить те абсолютно необходимые нам инструменты, не затупить их".

О пытках в колониях

"Вопрос, безусловно, очень важный, и конечно, я видел, что происходит, за этой информацией [следил]. И нужно внимательно с этим разобраться. <...> Здесь, конечно, <...> нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли". Совет Федерации уже работает над поправками, которые закрепят в законодательстве пытки как отдельный состав преступления.

О мигрантах

"Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей".

О предварительным заключении

"Пока суд не пришел к выводу о том, совершено оно [преступление] или нет, конечно, засаживать человека за решетку, в камеру часто совершенно неоправданно <...>".

Об IT-платформах

"В западных парламентах активно обсуждаются вопросы влияния этих международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание подрастающего поколения, на оказание негативного влияния на психику для подростков и для детей. Нам бы тоже не мешало этим заняться и внимательно к этому еще присмотреться".

О законопроекте о борьбе с бытовым насилием