ВККС рассмотрит представление главы СК о возбуждении дела в отношении экс-судьи Хахалевой

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 15 декабря рассмотрит представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина о согласии на возбуждение дела о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Соответствующее дополнение к повестке заседания опубликовано на сайте ВККС.

"15 декабря в 14:30 мск состоится рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Елены Владимировны по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ", - говорится в повестке.

Летом 2020 года Хахалева была лишена статуса судьи Краснодарского краевого суда за многочисленные прогулы.

Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда разгорелся после того, как летом 2017 года в интернете распространилась информация о свадьбе ее дочери, где гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о расходах на свадьбу, не найдя подтверждения фактам, порочащим репутацию судьи.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула пост главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей.