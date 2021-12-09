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Десять новых детсадов позволят избавиться от очереди в них в Ингушетии

В 2021 году в республике открыли 15 детских садов на 3 200 мест

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Строительство десяти новых детских садов в Ингушетии позволит полностью закрыть вопрос очередности в детсады в регионе. Об этом на совещании под председательством министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Магасе сказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Строительство новых детских садов в 2022 году не запланировано, Министерством просвещения РФ в 2021 году конкурсные отборы на предоставление субсидий из федерального бюджета для создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях не проводились. В целях ликвидации дефицита посадочных мест в детских садах и стопроцентной доступности дошкольного образования в Ингушетии необходимо построить 10 дошкольных образовательных учреждений", - сказал Калиматов.

По его словам, в нынешнем году в Ингушетии были открыты 15 детских садов на 3 200 мест.

"Так, с учетом ежегодной положительной демографической динамики прироста населения по состоянию на 9 декабря 2021 года численность детей, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в республике составляет 1 847", - добавил глава республики.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

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