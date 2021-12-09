Орловские депутаты поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

ТАСС, 9 декабря. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов по итогам трехдневного опроса большинством голосов поддержали проект федерального закона о введении в России QR-кодов для посещения общественных мест на основании прививки от COVID-19 или перенесенного заболевания, сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

"В соответствии с действующим регламентом Орловского областного совета, в связи с сокращенными сроками рассмотрения проекта федерального закона (до 14 декабря) и необходимостью безотлагательного выявления мнения совета и принятия правового акта, голосование проводилось методом опроса. Депутаты поддержали законопроект о QR-кодах", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, поддержали федеральный законопроект 26 депутатов, 15 высказались против. Четыре депутата воздержались, пять человек не приняли участие в опросе. Ранее законопроект прошел общественное обсуждение на площадке Общественной палаты Орловской области в формате круглого стола, участники которого также поддержали законопроект.

Орловские депутаты предложили уточнить в проекте закона, что в перечень объектов, посещение которых возможно только при предъявлении QR-кода, не могут входить организации государственной, муниципальной или частной системы здравоохранения. Также предлагается закрепить положение о возможности выдачи гражданину QR-кода при наличии у него высокого титра антител. В связи с возможными проблемами по доставке QR-кода на бумажном носителе жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, депутаты предложили отсрочить применение положений закона для этой категории граждан до 1 марта 2022 года.

Проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.