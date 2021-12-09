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Пандемия COVID-19
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Мурашко рассказал, как протекает ковид у двух пациентов с омикрон-штаммом

Как сообщил глава Минздрава РФ, заразившиеся пассажиры, прилетевшие в Россию из ЮАР, переносят болезнь в легкой форме
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Прилетевшие в Россию из ЮАР пассажиры, у которых был обнаружен омикрон-штамм коронавируса, переносят болезнь в легкой форме. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Там легкое течение", - сказал он, говоря о состоянии заболевших ковидом.

Министр также подтвердил, что пока в РФ зафиксировано только два случая заражения "омикроном". Данные о других пассажирах, прилетевших тем же рейсом, пока расшифровываются, уточнил он.

Первые два случая заражения штаммом "омикрон" в России были зафиксированы 6 декабря. По данным Роспотребнадзора, он был обнаружен у прибывших из Южно-Африканской республики.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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