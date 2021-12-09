Создана защитная маска, которая светится при наличии следов коронавируса

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Японские ученые из Университета префектуры Киото разработали защитную маску, которая светится под ультрафиолетом при наличии на ней следов коронавируса. Как сообщило агентство Kyodo , такого эффекта удалось достичь благодаря обработки съемного фильтра маски специальным флуоресцентным красителем.

В состав красителя входят полученные из яиц страуса антитела, воздействующие на коронавирус. В феврале прошлого года ученые ввели неактивную и безопасную форму коронавируса самкам страусов и извлекли большое количество антител из отложенных ими яиц.

"Мы можем массово производить антитела из [яиц] страусов по невысокой цене. В будущем я хочу превратить это в простой набор для тестирования, который может использовать каждый", - цитирует агентство руководителя исследовательской группы Ясухиро Цукамото.

В испытаниях светящихся масок участвовали 32 пациента с коронавирусом. Все маски, которые они носили, светились под ультрафиолетовым светом. Со временем, когда вирусная нагрузка уменьшалась, свечение исчезало. Команда Цукамото планирует расширить эксперимент, задействовав 150 участников.