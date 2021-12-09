Мать убитой в Вологде девятилетней девочки ограничили в правах на воспитание сына

ВОЛОГДА, 9 декабря. /ТАСС/. Вологодский городской суд ограничил мать убитой девятилетней девочки в правах на воспитание старшего сына. Женщина не смогла доказать суду, что отказалась от спиртного и устроилась на работу, сообщил в четверг мэр Вологды Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.

"Сегодня суд ограничил женщину в правах на воспитание ее сына, брата погибшей девочки. Она не смогла доказать, что изменила свою жизнь - отказалась от спиртного, устроилась на работу. Мальчик сейчас проживает в центре "Росток" и будет там находиться, пока органы опеки не примут иного решения. Пока никто из близких не обращался с просьбой передать им ребенка на воспитание", - написал мэр.

По его данным, мать попыталась рассказать на суде о своей заботе о сыне, якобы она покупала и привозила ему вещи. Однако в органы опеки обратилась женщина, желающая помочь мальчику, она представила чеки и переписку, подтверждающие, что помощь оказывала именно она, добавил Воропанов.

По информации следствия, девятилетняя девочка ушла из дома днем 16 октября 2021 года и пропала. По версии следствия, обвиняемая в убийстве ребенка 40-летняя жительница Вологды днем 16 октября заманила к себе в квартиру двух детей, купив им по пути сладости. Одну девочку она отпустила, а вторую, как полагают в СК, убила, после чего скрылась, покинув территорию региона. Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина была обнаружена в поезде Санкт-Петербург - Мурманск в состоянии отравления неизвестными таблетками. Сообщалось, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений. Женщина помещена в СИЗО до 18 декабря, в отношении нее назначена судебная психиатрическая экспертиза. По данным объединенной пресс-службы судов области, в ноябре 2019 года Вологодский городской суд лишил ее родительских прав в отношении старшего сына и ограничил в правах в отношении младшей дочери в связи с неисполнением ею родительских обязанностей. Через год женщина пыталась восстановить свои права, представила справку, что психически здорова, но суд критически отнесся к представленным документам и в иске ей отказал.

Семья убитой девочки состояла на учете как неблагополучная, мать злоупотребляла спиртным. В семье спохватились, что девочка пропала, лишь днем 17 октября - мать думала, что ребенок у бабушки. На момент прихода в квартиру сотрудников полиции женщина была пьяна, поэтому из семьи изъяли старшего ребенка 2007 года рождения. Затем администрация Вологды обратилась с иском в суд о лишении матери родительских прав в отношении сына.