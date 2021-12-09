Сквер в центре Петербурга назовут в честь первого русского прокурора Павла Ягужинского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение назвать сквер в Центральном районе города в преддверии 300-летия российской прокуратуры в честь Павла Ягужинского (1683-1736) - первого в русской истории генерал-прокурора. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"В преддверии 300-летия российской прокуратуры и 350-летия Петра I комиссия рекомендовала присвоить скверу на пересечении Тверской улицы и Кавалергардской улицы в Центральном районе Санкт-Петербурга наименование "сквер Ягужинского" в честь сподвижника Петра Великого П. И. Ягужинского (1683-1736), первого в русской истории генерал-прокурора", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе также добавили, что сквер на 10-й линии Васильевского острова между домами №31-33 и №37 назовут в честь Леонарда Эйлера - великого математика швейцарского происхождения (1701-1783), академика Петербургской академии наук, жившего в доме №1 по 10-й линии. Рядом со сквером располагается старое здание математико-механического факультета Санкт-Петербургского университета. Школа №174 Центрального района будет носить имя пожарного Ильи Белецкого, погибшего при тушении пожара на Невской мануфактуре, посмертно награжденного орденом Мужества.

В городе появится и Вишневый сад, он расположен западнее дома №20 по Костромскому проспекту, имя ему придумали местные жители, недавно высадившие там вишни и яблони. Имя старинной слободы стеклянного завода возродится на карте в названии бульвар Стеклянного городка. Так будет названа зеленая полоса вдоль берега Невы и проспекта Обуховской обороны севернее Соединительной линии железной дороги. А сквер южнее дома №30 по Ивановской улице в Невском районе будет носить имя народного артиста РСФСР А. В. Мягкова (1938-2021), где артист проживал с родителями в блокадном Ленинграде до 1943 года. В Невском районе между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом появится Ультрамариновая улица. По соседству с этим проездом находился Киновиевский ультрамариновый завод Г. И. Веге. Также топонимическая комиссия одобрила присвоение Центру образования №80 Центрального района наименования "Рождественская школа", здесь с 1904 по 1917 год размещалась одна из школ в системе Императорского женского патриотического общества.