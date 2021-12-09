Мурманские депутаты поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов

За проект проголосовали 26 парламентариев, пять против, один депутат воздержался. "Вопрос рассмотрен", - сказал председатель регионального парламента Сергей Дубовой после голосования по вопросу поддержки федерального законопроекта.

Ранее законопроект был рассмотрен и единогласно поддержан членами комитета по здравоохранению Мурманской областной думы, однако депутаты предложили внести в проект поправки, касающиеся возможности выдачи QR-кодов на основании уровня антител к коронавирусу. "Люди, имеющие антитела в крови, спрашивают: "Почему я должен вакцинироваться"? Мы просим федеральный центр, мы просим тех, у кого есть такая возможность, власть и полномочия, наконец закрыть этот вопрос и определить, кто и при каком уровне антител может претендовать на получение QR-кода или наоборот должен вакцинироваться", - сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Константин Биджоев, главврач одной из мурманских поликлиник.

Он отметил, что законопроект вводит понятие QR-кода, при этом позволяя региональным властям самостоятельно принимать решения, какие ограничения будут вводиться с учетом текущей эпидситуации в регионе. "Сегодня мы уже живем в условиях применения QR-кода и определенных ограничений, поэтому, по сути, этот федеральный закон не вводит каких-то новых элементов в нашу повседневную жизнь", - резюмировал Биджоев.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса либо документе о перенесенной и подтвержденной инфекции или медотводе. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.