В Орловской области с 11 декабря возобновят культурные массовые мероприятия

ТАСС, 9 декабря. Власти Орловской области с 11 декабря возобновят проведение в регионе культурных массовых мероприятий при условии наполняемости залов не более 50%, сообщил в четверг на своей странице в "Инстаграме" губернатор области Андрей Клычков.

"С 11 декабря 2021 года разрешить проведение мероприятий в сфере культуры с присутствием не более 50% зрителей от вместимости объекта, но не более 500 человек, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и при наличии у всех участников сертификата о вакцинации или QR-кода, подтверждающего перенесенное заболевание в течение предыдущих 6 месяцев, или отрицательного ПРЦ-теста, или QR-кода о наличии антител", - написал Клычков.

Кроме того, с 11 декабря в Орловской области возобновят проведение физкультурных мероприятий без зрителей. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, за неделю в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом на 12,2% в сравнении с предыдущей неделей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлен 65 791 случай заражения коронавирусом, выздоровел 53 391 человек, 1 351 пациент умер. Для борьбы с распространением ковида действует обязательный масочный режим, запрещены массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых. С 8 ноября в регионе действует система QR-кодов при посещении ТЦ, заведений общепита, сферы услуг, кино, цирков, учреждений культуры и спорта.