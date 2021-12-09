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Минздрав зарегистрировал препарат от СМА "Золгенсма"

Он включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение препарату для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма". Соответствующие данные опубликованы в четверг на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

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"Дата регистрации: 9 декабря 2021 года. Дата окончания действия: 9 декабря 2026 года", - указано в реестре.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тыс. новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности. Для лечения заболевания применяются препараты "Золгенсма" и "Спинраза".

Препарат "Золгенсма" включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей. Покупкой "Золгенсмы" для детей в РФ занимается фонд "Круг добра".

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