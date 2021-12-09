Власти Пензенской области предлагают придать классическим турмаршрутам национальный статус

ТАСС, 9 декабря. Классические туристические маршруты, пользующиеся популярностью среди старшего населения и семьей с детьми, должны получить статус национальных. Такое мнение выразил начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

"Предложение - настойчиво просить при рассмотрении национальных брендовых маршрутов использовать классические маршруты, которые уже годами отработаны. Настойчиво предлагаем, чтобы все-таки эти в классическом виде маршруты были приняты как национальные маршруты", - сказал он в ходе онлайн-совещания, посвященного включению институтов гражданского общества в проекты по сохранению духовных ценностей и вовлечению объектов культурного наследия в туристический оборот.

По словам Уколова, классические маршруты пользуются особой популярностью у старшего поколения и у семей с детьми. "Использование таких знаменитых усадеб как, например, у нас Тарханы Лермонтова, нельзя отбрасывать из расчета такие крупные объекты, в которых даже одномоментно посещение, например, на лермонтовский праздник доходит от 12 до 17 тыс. человек", - добавил начальник отдела туризма.

В начале декабря кабмин РФ утвердил правила определения национальных туристических маршрутов. Претендовать на статус национальных смогут как ныне действующие маршруты, так и совершенно новые. Отбирать их будут по заявкам регионов. Этой работой займется экспертный совет, в который войдут представители Ростуризма и турбизнеса. Также в состав совета могут входить представители некоммерческих организаций в сфере культуры, истории, науки, краеведения, искусствоведения.