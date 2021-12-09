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Абрамченко уверена, что Россия может стать "островом экологического благополучия"

Вице-премьер отметила, что средства массовой информации должны помогать государству в продвижении экологической повестки в РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия может со временем превратиться в "остров экологического благополучия" с чистым воздухом и чистой водой, считает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Мне кажется, что Россия со временем превратится в такой остров экологического благополучия, где можно будет подышать чистым воздухом и напиться чистой воды", - сказала она в интервью RTVI.

При этом Абрамченко также отметила, что средства массовой информации должны помогать государству в продвижении экологической повестки в России. "Мы начинаем эту работу с детей, с младших школьников для того, чтобы дети погружались в эту проблематику сразу и понимали, как можно реагировать на эти вызовы", - добавила она.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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