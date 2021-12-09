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Абрамченко: для увеличения площади лесов в РФ необходимо высадить около 40 млн деревьев

По словам вице-премьера, на это потребуется 10 лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 40 миллионов саженцев деревьев необходимо высадить для увеличения площади лесов в России, на это потребуется 10 лет. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью RTVI.

"Нам где-то нужно около 40 млн [деревьев]. Лет 10 [потребуется для высадки]", - сказала она.

Абрамченко также напомнила о существовании отдельного федерального проекта "Сохранение и восстановление лесов". "Но мы отстаем, потому что до этого, в предыдущие периоды, хищнически очень относились к лесу, вырубали больше, чем восстанавливали, практически не восстанавливали. Теперь нагоняем и наверстываем", - подчеркнула она.

По словам вице-премьера, для лесовосстановления необходимы питомники, которые будут заниматься производством саженцев. "Нужно, соответственно, вовлекать туда бизнес, тот, который занимается сегодня рубками, тот, который занимается недропользованием. Коллеги готовы этим заниматься, готовы вкладывать, в том числе свои средства в такие питомники", - отметила она.

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РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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