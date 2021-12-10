"В России пьют и воруют?" Как Карамзину приписали слова, которых он не говорил

Иногда его называют первым великим русским писателем XIX века: первым по числу удачно изобретенных слов. "Впечатление", "влияние", "влюбленность", "сосредоточить", "занимательный", но еще и "моральный", "эстетический", даже "промышленность" (в ее нынешнем значении) введены в родную речь Николаем Михайловичем Карамзиным в ударном темпе, как будто в спешке. Ему понадобилось на это всего 14 лет, ведь в возрасте 37 лет признанный мэтр словесности, главный редактор ведущего журнала Карамзин оставил художественную литературу ради "Истории государства Российского", над которой работал до конца своих дней. Но слава выдумщика слов, будто судьба, не оставила Карамзина и после смерти. Ему стали приписывать не сказанное им, не изобретенное и даже то, о чем он и помыслить не мог. В соавторстве с... Одно псевдоизречение Карамзина в наши дни цитируют повсеместно: "В России, даже если пройдет 200 лет, делать будут все то же: пить и воровать". Причина популярности — число 200: ровно столько лет отделяет нас от "Истории государства Российского", вышедшей в свет между 1818 и 1829 годами. Но то, что выглядит фразой на злобу дня, пришедшей из прошлого, на деле лишь иллюстрирует работу испорченного телефона. Филологи, проанализировавшие корпус сочинений классика, ничего похожего в нем не нашли.

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Оказалось интересно проследить происхождение мема. Князь Петр Вяземский, знавший Карамзина, записал его слова о коррупции: "Если бы отвечать одним словом на вопрос "что делается в России?", то пришлось бы сказать: крадут". В 1935 году писатель Михаил Зощенко воспроизвел этот эпизод в своем сборнике исторических анекдотов "Голубая книга". Оттуда в 1990 году фразу позаимствовал Сергей Довлатов, добавивший, что с тех пор уже прошло два столетия, и выбросивший фигуру Вяземского. А в 2000 году добавили алкоголь. Выражение приобрело свой окончательный вид в устах исполнителя блатной песни, сообщившего СМИ как о широко известном факте, что "еще то ли Карамзин, то ли Салтыков-Щедрин сказал: "Что будет через 200 лет? Будут пить и воровать!" Любопытно, что к той же турбулентной эпохе относится и другая широко разошедшаяся псевдоцитата. Фразу о том, что в России есть две беды — дураки и дороги, в 1989 году впервые произнес сатирик Михаил Задорнов, приписав ее Гоголю. Это всем показалось настолько правдоподобным, что с оригиналом сверяться не стали. И лишь много позднее обнаружилось, что в сочинениях классика ничего подобного нет. Как бы сам Карамзин мог отнестись к тому, что спустя много лет сделался автором мема? Неблагосклонно. Первую литературную славу писателю принесли путевые заметки о Западной Европе, где, в юности сторонник республиканских идеалов, Карамзин был поражен жестокостями Великой французской революции, развернувшимися у него на глазах. С тех пор Карамзин — убежденный консерватор, известный словами "безначалие хуже всякой власти" и "каждый бунтовщик готовит себе эшафот". В 1811 году Карамзин призвал Александра I больше иметь "мудрость охранительную, а не творческую", а в 1825-м, когда на Сенатскую площадь вышли декабристы, мечтал, по собственным словам, что "грянет пушек гром", то есть восстание подавят силой. На мысли об этом Карамзина наводила работа над "Историей государства Российского" — в это время он писал о Смуте. Уничтожающая, не знающая оттенков критика определенно была не в его вкусе. Буквальный вклад Другая легенда, тесно связанная с Карамзиным, далека от политики. На протяжении многих лет ему приписывают украшение кириллического алфавита последней вошедшей в него буквой, а именно "ё". В 2000-е годы об этом вспомнили власти Ульяновска, в окрестностях которого, по одной из версий, родился Карамзин, и возвели литере памятник. Не обошлось без происшествий: материал для монумента не сумели доставить в срок, потому пришлось обратиться к местной фирме по оказанию ритуальных услуг. Получившийся в итоге памятник "ё" (издалека похожий на могильный) поначалу казался слегка мрачным. Но позже его подновили, и с тех пор он по праву украшает собой центр города. Участие Николая Михайловича Карамзина в популяризации буквы "ё" сегодня никто не ставит под сомнение, но вот авторство ее ему приписали по ошибке. В 1797 году, редактируя свои стихотворения для печати, классик заменил буквосочетание "io", использовавшееся повсеместно, на "ё". У него получились: "зарёю", "орёл", "мотылёк", "слёзы" и первый ёфицированный глагол "потёк" вместо старого "потioк". Одна трудность: Карамзин не был первым. До него поэт Иван Дмитриев, автор сборника "Мои безделки", проделал то же самое: вместо "всio" в своем стихотворении написал "всё".

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