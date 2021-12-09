Режим повышенной готовности ввели в Архангельске из-за отсутствия переправы на Бревенник

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Архангельска ввели режим повышенной готовности из-за отсутствия транспортного сообщения с островом Бревенник, который находится в дельте Северной Двины и относится к городу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации Архангельска.

"Принято решение ввести режим повышенной готовности и в его рамках провести работы по устройству ледовой переправы. Она, в отличие от понтона, будет бесплатной", - указано в сообщении.

На острове проживают около 5,5 тыс. человек. В данный момент здесь созданы запасы топлива и продовольствия. К обустройству транспортной ледовой переправы специалисты планируют приступить 21 декабря.

В предыдущие годы транспортную переправу организовывал частный собственник - ООО "Мост". В этом году в середине ноября он уведомил администрацию города о серьезных технических проблемах с понтоном и невозможности его установки. Автомобильную ледовую дорогу по маршруту Маймаксандский лесной порт (материковая часть) - 14-й лесозавод (на Бревеннике) обустроить невозможно, поскольку здесь проходит судоходное русло. Поэтому транспортная переправа длиной 3,9 км будет проложена от Бревенника через Приморский район с выходом на действующую переправу Вознесенье - Цигломень. Для этого предусмотрены необходимые силы и средства.

В связи с тем, что на следующей неделе, по прогнозу, ожидается повышение температуры воздуха выше 0 градусов, к устройству транспортной ледовой переправы планируется приступить ориентировочно 21 декабря. Для ее создания потребуется порядка двух недель. Сначала ледовая дорога будет открыта для машин грузоподъемностью до 15 тонн. В дальнейшем при устойчивых морозах - до 20 тонн.

Сейчас для жителей Бревенника открыта пешеходная переправа, пассажиров также перевозят буксиры.