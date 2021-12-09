Регулятор США одобрил бустерную дозу вакцины Pfizer для подростков 16-17 лет

ТАСС, 9 декабря. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США разрешило применение бустерной дозы вакцины консорциума Pfizer - BioNTech для лиц в возрасте 16 и 17 лет. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

По его данным, бустерную дозу можно будет получить не менее чем через шесть месяцев после введения второго компонента вакцины. Ранее регулятор одобрил использование бустерной дозы вакцины Pfizer - BioNTech для лиц в возрасте 18 лет и старше. Как сообщает Reuters, прежде чем подростки смогут получить третью дозу вакцины, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вероятно, должны будут вынести аналогичное решение.

В среду Pfizer и BioNTech распространили заявление, согласно которому вакцина их производства при трех дозах нейтрализует омикрон-вариант, в то время как при двух дозах эффективность значительно ниже. По утверждению компаний, ревакцинация может обеспечить достаточную защиту от заболевания любой степени тяжести, вызываемого вариантом "омикрон".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже в более 50 странах. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.