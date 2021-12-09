Комитет Госдумы по информационной политике проанализирует действие закона о фейках

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи изучит действие существующего законодательства о фейковой информации и при необходимости подготовит поправки в закон. Об этом в четверг сказал глава комитета Александр Хинштейн в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного теме распространения фейков о коронавирусе.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил нашему комитету еще раз детально проанализировать существующее законодательство и подготовить ответные предложения, чтобы борьба с фейкньюс носила максимально конкретный и содержательный характер", - сказал политик.

По словам Хинштейна, комитет по информационной политике уже запросил статистику распространения недостоверной информации у профильных ведомств, чтобы проанализировать ее в период с 2020 по 2021 год. "Мы также обратились к правоприменителям, чтобы они представили свои предложения и после того, как ответы к концу года мы получим, призываю всех к обсуждению ситуации", - добавил он.

Закон об ответственности за распространение в интернете фейковых новостей вступил в силу 29 марта 2019 года. Документ, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены штрафы за распространение фейковых новостей.