Астраханским школам рекомендовали уйти на каникулы из-за эпидобстановки по ОРВИ и гриппу

АСТРАХАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство образования и науки Астраханской области по предложению Управления Роспотребнадзора по региону рекомендовало муниципалитетам отправить школы на внеочередные каникулы с 10 по 16 декабря, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Министерство образования и науки Астраханской области рекомендовало руководителям школ внести изменения в учебный план и установить дополнительное каникулярное время с 10 по 16 декабря 2021 года. Предложение отправить учащихся на каникулы поступило от главного санитарного врача Астраханской области в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такие меры принимаются практически ежегодно во время сезона простудных заболеваний, закрытие образовательных учреждений помогает снизить количество заражений вирусными инфекциями", - говорится в сообщении.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Астраханской области, за последнюю неделю в регионе отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вакцинацию противогриппозными вакцинами на территории региона прошли свыше 500 тыс. человек, что составляет более половины населения Астраханской области.