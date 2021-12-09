Специалисты Минздрава России и Роспотребнадзора готовятся к вылету в ЮАР

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Группа специалистов Минздрава РФ и Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщил в четверг ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"По поручению президента России к вылету в ЮАР готовится группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора", - сказал он.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса в телефонном разговоре договорились направить в республику в самое ближайшее время группы российских медицинских специалистов, научных сотрудников, а также медоборудование. "Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса "омикрон", - сообщила пресс-служба. Достигнута договоренность о направлении в ЮАР группы российских вирусологов, эпидемиологов, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории.