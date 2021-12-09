На Кубани ввели штрафы за незаконное размещение пунктов проката самокатов и спортинвентаря

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг приняли изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях", что позволит выписывать штрафы за несанкционированное размещение пунктов проката самокатов, велосипедов и роликовых коньков. Об этом сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Вопросы проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортинвентаря - тема, волнующая многих. В ней пересекаются интересы горожан и предпринимателей. Такими средствами передвижения пользуются многие жители и гости края, это удобно и позволяет быстрее преодолеть намеченный маршрут. Наша задача - создать такую ситуацию, при которой бы интересы бизнеса, потребителей этих услуг и жителей не противоречили бы друг другу. Поэтому закон будет требовать от наших предпринимателей соблюдения установленных правил размещения пунктов проката и подкрепит это требование штрафными санкциями за их нарушение", - приводит пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края слова Бурлачко.

Законом предусмотрены следующие штрафы за его нарушение: для граждан - 4 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 20 тыс. рублей, для юридических лиц - 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что порядок размещения таких пунктов проката был установлен постановлением губернатора Краснодарского края в 2015 году, но ответственность за его нарушение предусмотрена не была. Законопроект был принят депутатами в первом чтении в сентябре, ко второму чтению закон дополнили поправками предусматривающими наступление ответственности и для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Депутаты заксобрания края в четверг приняли законопроект в целом.

Несколько городов Краснодарского края в 2021 году уже ввели ограничения на движение самокатов. Так, по информации городских властей, в Сочи снижена скорость движения взятых напрокат самокатов, на федеральной территории Сириус также власти договорились с представителями сервисов по прокату о снижении скорости передвижения, кроме того, введены специальные зоны, где движение на подобной технике запрещено. Городская администрация Анапы также ввела запрет на движение самокатов и велосипедов на городской набережной, а в Геленджике, где на набережной есть велодорожка, правоохранители усилили контроль за велосипедистами и теми, кто передвигается на самокатах.