Забастовка транспортников парализовала движение в Бейруте на четыре часа

БЕЙРУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Водители грузовых автомобилей, автобусов и такси провели в четверг в Ливане предупредительную забастовку, потребовав от правительства выплаты обещанных компенсаций в связи с подорожанием горюче-смазочных материалов на 66%. Акция протеста охватила помимо Бейрута, второй по величине город Триполи на севере Ливана и Сайду на юге страны. Грузовики, фургоны и пикапы перекрыли в ряде мест автострады, а в столице таксисты блокировали площадь Риада Сольха, парализовав движение в центре города на четыре часа.

"Мы направили послание властям, что терпение людей на исходе и, если кабинет министров не примет в ближайшее время необходимых шагов по улучшению социального положения граждан, то последует эскалация протестов", - сообщил на пресс-конференции глава объединения профсоюзов работников наземного транспорта Бассам Тлейс. По его словам, правительство обещало сдержать рост цен на бензин и мазут после отмены в августе субсидий, но этого не произошло. "Водители оказались сейчас в катастрофическом положении: у них не хватает денег на то, чтобы заправить транспортное средство, не говоря о проблемах с продовольствием и медикаментами", - отметил профсоюзный лидер.

На фоне нарастающей волны протестов правительство Ливана вступило в среду в переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) с целью получения пакета финансовой помощи в размере $9-10 млрд для реализации программы экономического оздоровления. Правительство республики должно выполнить условия МВФ, которые предусматривают реформу банковского сектора и налоговой системы, реструктуризацию государственного долга, отмену субсидий по всем основным статьям, утверждение парламентом закона о контроле за движением капиталов.