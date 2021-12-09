В Думе заявили, что все нюансы по выдаче QR-кодов гражданам РФ будут учтены

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Все нюансы по предоставлению QR-кодов переболевшим или вакцинированным от коронавируса гражданам России будут учтены ко второму чтению законопроекта, предполагающего обязательное использование QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала "Россия-24" .

"Безусловно, как будут поступать с людьми с антителами, наиболее, наверное, сейчас волнующий вопрос. Потому что бывает, что все члены семьи переболели вместе. Трое, например, получили ПЦР-тест положительный, один не получил. Мы понимаем, что все они болели ковидом. Сейчас первое чтение - основная концепция. Ко второму чтению все эти нюансы, все эти белые пятна будут учтены. Здесь никаких сомнений нет", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами, власти постараются не допустить "никаких опрометчивых решений".

Проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.