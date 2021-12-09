Члены СПЧ обсудили с Путиным ситуацию с "Мемориалом" и ректором "Шанинки"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на встрече с главой государства Владимиром Путиным обсудили ситуацию с правозащитным центром "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), президент отметил, что эта тема неоднозначна. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

"Президент отреагировал, что да, "Мемориал" - это важная организация. <...> Но президент привел примеры, что несколько человек, которых "Мемориал" назвал жертвами репрессий сталинского режима, на самом деле были фашистскими карателями, и это доказано израильскими исследователями. Не все так чисто. Но он отдал должное, что нужно разбираться и смотреть", - рассказал Точенов.

Он добавил, что также обсуждалось дело ректора "Шанинки" Сергея Зуева. "Звучала, конечно, тема Зуева в двух или трех выступлениях, с точки зрения, что раз - это экономическое преступление, и два - это человек больной, и был посыл, что это ректор Зуев, лицо известное, а сколько таких неизвестных случаев. Эта тема была заострена, президент среагировал очень правильно: с этим надо разбираться, этого не должно быть", - отметил Точенов.